أعلنت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة انطلاق المرحلة الثالثة من مسابقة "كتّاب المستقبل" للأطفال، والتي أقيمت للمرة الأولى عام 2020، تحت شعار "غرسة اليوم، شجرة الغد" بهدف تطوير مهارة القراءة لدى الأطفال واكتشاف وتنمية مواهبهم الأدبية.

وتنظم المسابقة على مستوى إقليم الجزيرة وتضم فئتين: الأولى؛ الأطفال من عمر ١٠ أعوام إلى ١٤ عاماً، والثانية من عمر ١٥ إلى ١٨ عاماً، وباللغتين الكردية والعربية.

تتألف المسابقة من ثلاث مراحل؛ اختيار الكتب، وقراءة محتوى الكتاب المرشح شفهياً، وكتابة قصة من خيال الطفلة.

تتكون لجنة التقييم من أعضاء ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا واتحاد المثقفين وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة.

وعن تقييم المسابقة في دورتها الأولى والثانية وهدف مواصلة هذه المسابقة، تحدث عضو اللجنة التحضيرية للمسابقة، آلان عبد الله، وبيّن أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة هو اكتشاف مواهب الأطفال وتنمية موهبة الكتابة لديهم.

وحسب لجنة التحضير، كان عدد الأطفال المشاركين في المرحلة الأولى ١٠٠ طفل. وفي المرحلة الثانية بين ٥٠ – ٦٠ طفلاً.

أما في المرحلة الثالثة فقد بلغ عددهم ٢٠٠ طفل.

وذكر آلان عبد الله أنهم غيّروا آلية استقبال الأطفال في المرحلة الثالثة "سجلت مراكز الثقافة في جميع النواحي والمدن أسماء الأطفال من المدارس".

وعن سبب استمرارهم في هذه المسابقة، قال عبد الله: "الأطفال متحمسون جداً للمشاركة في هذه المسابقة. ومن ضمن المشاركين، طفلان كتبا مجموعة قصصية، وأحدهم كتب رواية، وآخر ألّف كتاباً. بلغ مستواهم مرحلة القيام بطباعة مؤلفاتهم. إننا نفتخر بأعمالهم".

وكشف عبد الله "سيكون تكريم الطلاب كالمراحل السابقة؛ مادياً ومعنوياً. وأضاف "يعمل أطفالنا حسب الإمكانات التي تقدم لهم، وينتظرنا مستقبل باهر بهمتهم. سيكونون قادرين على تطوير الثقافة في المنطقة أكثر منا".

هذا وسيبدأ الأطفال الذين سجلوا أسماءهم في المسابقة بالمرحلة الأولى في ٣٠ تموز، والمرحلة الثانية في ٨ آب. وسيقدمون مؤلفاتهم إلى لجنة التقييم في ١٧ آب. وسيتم إعلان نتائج المسابقة في ٢٨ آب.

(ر)

ANHA