هيئة الثّقافة تكرّم الفنان فارس بافي فراس

ونظّم الحفل في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو بحضور العشرات من الأهالي ومحبّي الفنان فارس بافي فراس.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة هيئة الثقافة والفن ألقاها نائب الرئاسة المشتركة دانيش بوطان، الذي تحدّث عن التاريخ الفني للفنان فارس بافي فراس، وإنتاجه الفنّي على مدى 50 عاماً.

ومن ثمّ قدم ممثّلون عن هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة درعاً تذكارياً للفنان فارس بافي فراس تكريماً لجهوده في مجال الفن الكردي. فيما تقدّم الفنان فارس بافي فراس بالشكر لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة.

وفي ختام الاحتفالية قدم الفنان فارس بافي فراس مجموعة من أغانيه.

(ك)

ANHA