هيئة التّربية والتّعليم تعقدُ اجتماعاً لأهالي بلدة السّوسة بهدف تطوير عجلة التّعليم

وحضر الاجتماع عدد من الأهالي ووجهاء عشائر السّوسة ومعلّمي ومعلّمات البلدة.

فبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشّهداء، ومن ثمّ تمّ التّطرّق والحديث عن الواقع التّعليمي في المنطقة وسبل تطويره وإدخال المناهج الحديثة عليه، وخاصّة بعدما عانته المنطقة على العموم من واقع تعليميّ سيّئ في فترة سيطرة داعش على المنطقة وزرع الأفكار المتطرّفة في عقول الأطفال.

كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة إدخال منهاج الأمم المتّحدة لمدارس دير الزّور على غرار باقي المناطق المحرّرة كالرّقة والطّبقة.

والجدير بالذّكر أنّ هذا الاجتماع كان ختاماً لعدّة اجتماعات حصلت في عدّة مناطق في ريف دير الزّور الشّرقيّ.

(خ ع/إ)

ANHA