هيئة الطاقة والاتصالات تباشر تأهيل شبكة الكهرباء في المناطق الجنوبية للحسكة

بهدف إعادة تزويدها بالتيار الكهربائي، أطلقت هيئة الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة مشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في الريف الجنوبي لناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات نتيجة خروج الشبكات عن الخدمة، بسبب ما شهدته المنطقة من معارك أثناء تحريرها من داعش عام ٢٠١٧.

وبدأت اليوم ورش الصيانة التابعة لمؤسسة الطاقة والاتصالات في ناحية الشدادي، أعمال الصيانة وإعادة تأهيل للشبكة الكهربائية في قرى كشكش الواقعة جنوب الناحية 20 كم "كشكش شمالي وكشكش الوسطى".

يتضمن المشروع إعادة زرع أعمدة جديدة واستبدال القديمة، ومد شبكة كهربائية جديدة، وتمديد العوازل، وتركيب محولتين كل منها باستطاعة 100 KVA، من أجل إيصال الكهرباء للأهالي في تلك القرى.

وقالت الرئيسة المشتركة لمؤسسة كهرباء الشدادي، ريم الرجا، عن المشروع لوكالتنا "إن المشروع الحالي يتم بدعم كامل من هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية،"، دون أن توضح المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع.

كما تستعد مؤسسة الكهرباء في ناحية الشدادي لتنفيذ مشاريع أخرى، ستشمل الريفين الجنوبي والشرقي للناحية، وفق ريم الرجا، التي قالت: "هناك مشاريع أخرى سنقوم بإنجازها في الأيام القليلة القادمة، ستستهدف بلدة مركدة لإعادة تأهيل شبكتها الكهربائية أيضاً، واستبدال الشبكة بشبكة جديدة، وكذلك سيستهدف المشروع بلدة الدشيشة والقرى الواقعة على الخط الشرقي للناحية".

(أم)

ANHA