هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة تجتمع بوفد روسي

وعقد الوفد الروسي الاجتماع مع هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة، بمحطة الدرباسية لمناقشة وضع محطة علوك، دون السماح لوسائل الإعلام بتغطية الاجتماع.

وأكد مصدر مطلع على الاجتماع لمراسلة وكالتنا أن هيئة الطاقة لم تصل إلى اتفاق مع الوفد الروسي. لافتاً إلى أنها (هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة) قد أكدت للوفد التزامها بالاتفاقية وسط إخلال الاحتلال التركي بها.

وكانت الهيئة قد توصلت إلى اتفاق مع الاحتلال التركي ومرتزقته برعاية روسية فيما يخص ضخ المياه لمدينة الحسكة، وذلك في كانون الثاني/يناير عام 2020.

ونص الاتفاق على أن تغذي هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة محطة علوك بالكهرباء مقابل ضخ الاحتلال التركي ومرتزقته المياه من المحطة لمدينة الحسكة.

وأكد المصدر أن الوفد الروسي أكد للهيئة أنه سيجري زيارة إلى محطة علوك يوم غد للوصول إلى صيغة مع الاحتلال التركي وإلزامه بالاتفاق الذي توصلوا إليه سابقاً.

ولم تترجم الوعود الروسية المتكررة فيما يتعلق بضخ المياه إلى الحسكة إلى أفعال على الأرض منذ الاحتلال التركي لمحطة علوك في سري كانيه في أواسط تشرين الأول عام 2019.

(أح/ س ر)

ANHA