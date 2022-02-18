هيئة السلام الدولية إلى إمرالي تشدد على ضرورة إنهاء العزلة على القائد أوجلان

تزور هيئة السلام الدولية تركيا كل عام، من أجل عقد لقاء مع القائد أوجلان، وفي هذا العام أكملت المبادرة الدولية لحرية عبد الله أوجلان والسلام لكردستان والنقابات العمالية في بريطانيا استعداداتها على مدار يومين، على مواقع التواصل الافتراضي في تركيا لأكبر هيئة سلام دولية في إمرالي.

والتقت الهيئة ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات المعتقلين وعوائل السجناء والمحامين في مكتب العصر الحقوقي.

يتم انتهاك الحقوق القانونية للقائد عبد الله أوجلان

أصدرت هيئة السلام الدولية إلى إمرالي بياناً حول الانتهاكات التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي جاء فيه:

"انتهاكات حقوق الإنسان التي دونتها الهيئة كالتالي:

عبد الله أوجلان معتقل منذ 23 عاماً، بشكل منافٍ للقانون الدولي واتفاقات حقوق الإنسان في إمرالي، نظام العزلة في جزيرة إمرالي يطبق على كافة السجون في تركيا، يتم إنشاء سجون العزلة على شكل حرف (F) والسجناء السياسيين يتعرضون للعزلة بين أربعة جدران داخل السجون الحالية، كما تُفرَض عليهم عقوبات تأديبية بشكل عنيف.

في هذه الحالة يتعرض السجناء السياسيون لمعاملة سيئة وتعذيب، لا يتم تقديم العلاج للسجناء المرضى بشكل جدي، كما يتعرض السجناء للتحرش الجنسي والتعذيب الجسدي والجرائم بكل أنواعها من قبل حراس السجن والجنود دون أن يتم محاسبتهم.

في تركيا لا توجد حرية الفكر، ويتعرض آلاف الأشخاص باستمرار للاضطهاد والاعتقال والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة، ثم يُحكم عليهم بالسجن القاسي لأسباب سياسية.

يتم انتهاك حق الدفاع القانوني للقائد أوجلان، حيث أعلن محاموه أنهم لم يحصلوا على معلومات عنه، منذ 25 آذار 2021.

نداء إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) والدولة التركية

"في شهر آب 2020 أعلنت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) أنها لا تقبل بالسجن الانفرادي في جزيرة إمرالي ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يجب خطو خطوات سريعة دون تأخير. بعد هذا الإعلان، شدد المسؤولون الأتراك العزلة على القائد أوجلان، وحظرت الحكومة التركية اللقاءات مع العائلة والمحامين والاتصالات الهاتفية، وردت بالعزلة المطلقة، بدورنا نطالب لجنة مناهضة التعذيب (CPT) بتبنّي تصريحاتها من أجل أن تحترم تركيا القوانين الدولية والسماح للقائد عبد الله أوجلان بلقاء محاميه.

وتشعر الهيئة بقلق بالغ؛ لأن المسؤولين الأتراك لا يعيرون مقترحات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أي انتباه، فضلاً عن صمت المنظمات الدولية، وعدم زيارة وفد اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى إمرالي، وعدم إعطاء المعلومات حول صحة عبد الله أوجلان.

لن يعم السلام دون الحرية الجسدية للقائد أوجلان

على الرغم من إصرار القائد أوجلان على تحقيق السلام والديمقراطية، فإنه حتى الآن يدلي بتصريحات من أجل السلام والاتفاق، إذا لم يكن عبد الله أوجلان موجوداً حول طاولة الحوار، فلن يتحقق السلام".

الأشخاص الذين وقعوا على البيان:

آندريه كوسوندي عضو الهيئة الإدارية لاتحاد النقابات العمالية البريطانية (GFTU)، بربارا سبينلي رئيسة اتحاد المحامين لحقوق الإنسان الديمقراطية في العالم(ELDH)، كريستينا بلاور المسؤولة الدولية لنقابة الاتحاد البريطانية، كلير جونز الأمينة العامة لجمعية لأعمال النقابة البريطانية (SUE)، ديميتري روسوبولوس المثقف والمحرر والكاتب والبيئي، دوغ نيكولاس رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية البريطانية (GFTU)، فدريكو فنتوريني الباحث في جامعة أودين الإيطالية، كارينا وستر هايم البروفيسورة في كلية التربية التابعة لجامعة بيرغن النرويجية، رئيسة المجلس المدني في الاتحاد الأوروبي ـ تركيا، لاورا كواغليولو المحررة والكاتبة الإيطالية، محمود باطل الأكاديمي والحقوقي والناشط في حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، مارغريت أوين أوبه المحامية البريطانية، ملاني غنغل المحامي والمحاضر في قسم حقوق الإنسان الدولية، رادها د.سوزا البروفيسور القانوني والمحامي والكاتب، أستاذ القسم القانوني في جامعة ويست منستر البريطانية، شريفة جرن أويصال الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في أوروبا لحقوق الإنسان في العالم والديمقراطية (ELDH)، شافانا تاج الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية في غالر (TUC)، توماس جيفري ميلي أستاذ الاجتماع في جامعة كامبريدج، أوغوموندور جونسون وزير العدل الأيسلندي السابق".

(ف)