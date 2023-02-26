هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل: حيّا الأشرفية والشيخ مقصود أمام كارثة إنسانية إذا استمر الحصار

تستمر حكومة دمشق بعرقلة وصول المساعدات إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومخيم الشهباء في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر به الشعب السوري وكارثة الزلزال التي ضربت المنطقة.

وبهذا الصدد، قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مريم الإبراهيم، "بادرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال، 6 شباط الجاري، لتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة، فيما أغلقت حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي الأبواب والمعابر أمام هذه المساعدات".

الكارثة أكبر في الشيخ مقصود والأشرفية

وأوضحت مريم "زار وفد الإدارة الذاتية حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومخيم الشهباء قبل الزلزال بأسبوع، وزارهما بعد كارثة الزلزال، ووجد أن هناك نسبة نازحين كبيرة توجهت إلى الخيم؛ هرباً من كارثة زلزال أخرى".

وأكدت "الإدارة الذاتية جاهزة ولديها إمكانات من خيم ومحروقات ومساعدات، ولكن للأسف، لم تبادر أي جهة لاستقبال هذه المواد الإغاثية والإنسانية، وفوجئنا بعدم اكتراث أحد لما يجري في هذه المناطق".

ثلثا المساعدات لحكومة دمشق مقابل إدخالها

أوضحت مريم "لم تستقبل حكومة دمشق سوى مادة المحروقات، وكان هناك مقابل لإدخالها، وهو أخذ ثلثي الكمية المرسلة إلى المناطق المحاصرة والمتضررة من الزلزال".

وأكدت أن "الإدارة الذاتية تريد إدخال جميع المواد الموجودة لديها ولا تستثني أيضاً مناطق حكومة دمشق والمناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي".

وبيّنت "أرسلت الإدارة الذاتية المساعدات إلى كافة المناطق المنكوبة في سوريا لا إلى مناطق محددة".

حيّا الأشرفية والشيخ مقصود محاصران قبل كارثة الزلزال

وقالت مريم: " كانت حكومة دمشق تمنع دخول أي مواد إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية قبل حدوث كارثة الزلزال"، مضيفة: "جميعناً نعلم أن هذين الحيّين محاصران تماماً، ورأينا على أرض الواقع الكارثة الإنسانية؛ نتيجة عدم توفر معظم المواد الأساسية، وهناك جوع وبرد".

وأكدت "كان هدف الإدارة الذاتية إنسانياً بحتاً، واتضح هذا الهدف للقاصي والداني، أما حكومة دمشق فقد استغلت هذا الظرف؛ لتحقيق مساعيها".

وفي ختام حديثها، حذرت مريم من حدوث كارثة إنسانية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حال استمر الحصار عليهما.

(خ)

ANHA