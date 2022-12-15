هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل تعقد اجتماعها السنوي وتصدر بياناً

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تحدثت بعدها نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، عن هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والظروف التي مرت بها المنطقة .

في حين أكدت أن هدف تركيا هو إفراغ المنطقة وإحداث التغيير الديمغرافي، وأن( الاحتلال)، سيغامر بكافة الوسائل لتحقيق مآربه قبل الانتخابات الرئاسية التركية .

وأشارت إلى المقاومة التي يبدها شعب شمال وشرق سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية للتصدي للهجمات، واستفادة خلايا داعش من الهجمات التركية لتنظيم نفسها وتكثيف نشاطها.

أمينة أوسي تطرقت في حديثها إلى معبر تل كوجر الحدودي، ولفتت إلى ضرورة فتح المعابر والتركيز على وضع المخيمات في شمال وشرق سوريا، والتي تشكل عبئاً وأنه على المنظمات الإنسانية تحمل مسؤولياتها.

وبعدها تمت قراءة التقارير السنوية للجان الهيئة والحديث عن المصاعب التي واجهتهم وسبل حلها.

قرئ بعد ذلك بيان من قبل الرئيسة المشتركة للهيئة مريم إبراهيم، وجاء فيه :"يشن الجيش التركي عبر طيرانه الحربي والمسير منذ ما يقارب الشهر هجوماً واسعاً على روج آفا شمال وشرق سوريا وشملت الهجمات بلدات كوباني عين عيسى وديريك وتل تمر وزركان والحسكة ومناطق الشهباء مستهدفة محطات الطاقة الكهربائية وإنتاج النفط والغاز وصوامع القمح والمستشفيات والمدارس بقصد تدمير البنية التحتية كما قصف الطيران الحربي محيط سجن جركين ونقطة الحراسة لمخيم الهول الذي يأوي أكثر من 60ألفاً من عوائل التنظيم الإرهابي داعش في مسعى تركي لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وتسهيل فرار الإرهابيين ".

وتابع البيان: "لم يتوقف العدوان حتى لحظة قراءة هذا البيان حيث لازالت الطائرات المسيرة تجوب أجواء المنطقة مستهدفة العاملين في مؤسسات الإدارة والمنشآت الحيوية وسقط جراء العدوان عشرات الشهداء والجرحى كما لم تتوقف المدافع التركية عن قصف المواقع المدنية في البلدات والقرى الحدودية حيث أدى ذلك إلى ترك آلاف السكان لمساكنهم العدوان السافر والغير مبرر للجيش التركي وتدميره للبنية التحتية وقتل المدنيين والتهديد بالإبادة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية".

وأكد البيان "تصنف أفعاله على أنها جرائم ضد الإنسانية تستوجب مقاضاة مرتكبيها كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية العدوان والعربدة التركية فاقم من الوضع الإنساني السيء لأكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون في هذه المنطقة في ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحصار وتردي المواسم الزراعية وشح الأمطار وقطع السلطات التركية لمياه نهر الفرات ومياه الشرب عن مدينة الحسكة ".

وأشار البيان "بالتزامن مع قصف الجيش التركي على كافة المناطق من الشهباء حتى ديريك أقصى الشرق في ظل صمت حكومة دمشق تجاه انتهاك السيادة السورية بل فرضت حصاراً خانقاً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ومنطقة الشهباء التي تأوي عشرات الآلاف من النازحين كما توقفت المشافي نتيجة نفاد الوقود وتوقفت الأفران عن العمل مع تساقط الأمطار وتدني درجات الحرارة مما يسبب كارثة إنسانية في المنطقة".

واختتم البيان "إننا في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي ظل هذه الظروف الصعبة والأعداد الهائلة من المخيمات التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين والآلاف من التضحيات التي قدمها شعبنا من أبنائه في سبيل حياة آمنة وكريمة نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف العدوان والعربدة التركية وتقديم يد العون والمساعدة للإدارة الذاتية لتوفير مستلزمات الحياة للآلاف من النازحين واللاجئين في المخيمات والعمل على فتح معبر تل كوجر (اليعربية ) للمساعدات الإنسانية لتفادي كارثة تواجهها المنطقة في ظل الحرب المفروضة من قبل الحكومة التركية وميلشياتها الإرهابية وداعش".

واختتم الاجتماع بتكريم كافة لجان الشؤون الاجتماعية والعمل في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(أ م/سـ )

ANHA