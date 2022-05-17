المشروع الذي حمل عنوان "حكاية أرض الزيتون"، انطلق في الأول من آذار من هذا العام، بمشاركة 15 رساماً ورسامة من أهالي عفرين، تناوبوا على رسم اللوحة التي تجسد مقاطعة عفرين والمقاومة التي سطرت فيها على أربع مراحل، وهي عفرين قبل الاحتلال في ظل الإدارة الذاتية والتعايش المشترك بين شعوب المقاطعة، والمرحلة الثانية التي تتمحور حول العدوان الذي قاده ثاني أقوى جيش في حلف شمال الأطلسي وارتكابه لمجازر حينها والمقاومة البطولية التي أبداها أهالي عفرين آنذاك، والمرحلة الثالثة التي تحاكي واقع أهالي إقليم عفرين بعد النزوح وتمسكهم بخيار المقاومة في البيوت شبه المدمرة والمخيمات ورفع إشارة النصر في وجه المخططات الاحتلالية، والمرحلة الأخيرة التخيلية التي تحاكي عفرين بعد الاحتلال ورجوع أهلها إليها.

ومع انتهاء أعمال المشروع الذي تم رسمه على مدار ما يقارب 58 يوماً، من المقرر وبحسب العضو الإداري في مشروع" حكاية أرض الزيتون" عكيد خليل، أن يتم عرض المشروع في مخيم برخدان التابع لناحية فافين عصر اليوم بمشاركة الآلاف من أهالي إقليم عفرين " بعد انتهائنا من رسم اللوحة التي بلغ طولها 58 متراً سيتم عرضها اليوم في الساعة الـ 5 عصراً، في مخيم برخدان ".

وتابع عكيد خليل: " أردنا من خلال هذا المشروع إظهار روح المقاومة لدى أهالي عفرين ورفضهم للسياسات الاحتلالية، وتأكيدهم لتلك الجهات والمجتمع الدولي بأنهم ماضون على نهج المقاومة والنضال مهما غضوا الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحقهم وبحق مدينتهم وطبيعتها".

وتحدث خليل عن مراحل رسم اللوحة" المرحلة الأولى هي بمثابة وضع مقاطعة عفرين قبل الاحتلال وذلك في ظل الإدارة الذاتية والتعايش السلمي، أما المرحلة الثانية فجسدت الأيام التي شن فيها الاحتلال العدوان والمقاومة البطولية التي أبداها الأهالي، والمرحلة الثالثة تمثلت بمقاومة الأهالي في مقاطعة الشهباء في المخيمات والبيوت شبه المدمرة، ورابعاً وأخيراً مرحلة العودة إلى عفرين وهي رسمة تخيلية".

وأكد خليل في ختام حديثه على أن اللوحة سيتم عرضها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا ومدينة حلب.

ANHA