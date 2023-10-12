هيئة الصحة: مستعدون للعمل في كل الظروف واستهداف المراكز الصحية جريمة حرب

أصدرت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة والاتحادات والمهن الطبية والهلال الأحمر الكردي والعالمين في المجال الصحي، بياناً مشتركاً إلى الرأي العام حول هجمات دولة الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا.

البيان قرئ أمام مركز هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، باللغتين الكردية من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للهيئة، هدية عبدالله، وباللغة العربية من قبل الرئيس المشترك للهيئة، خالد داوود.

وجاء في مستهل البيان: "تواصل الدولة التركية القاتلة والفاشية هجماتها يومياً على شمال وشرق سوريا وخاصة منذ الخامس من الشهر الجاري، حيث تقصف بالطائرات والمدافع دون توقف، وتستهدف المراكز الخدمية والكهرباء والبترول وغيره، وقصف المستشفيات ونتيجة لذلك استشهد العديد من المدنيين وأصيب العديد منهم بجروح خطيرة".

وأضاف البيان: " الهجمات الوحشية على شعبنا تجري أمام أعين العالم، لقد أظهرت دول العالم مرة أخرى وعبّرت عن تعاونها مع هجمات الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة التركية من خلال إغماض أعينها عن عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق شعبنا".

ولفت البيان إلى أن "الهجمات الإرهابية والإبادة الجماعية التي تقوم بها الدولة التركية الفاشية، ونعلن مرة أخرى، أنه مهما تطورت الهجمات، فإننا كعاملين في مجال الصحة سنقوم بواجبنا ونبذل قصارى جهدنا أمام شعبنا ونقوم بأداء واجبنا في جميع الظروف".

مؤكداً أن الهجمات على المراكز الخدمية وخاصة المستشفيات هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودعت "المنظمات الدولية والأمم المتحدة وقوى التحالف الدولي للوقوف في وجه الهجمات التركية وهذه الجرائم وعدم المشاركة في الهجمات التي تستهدف المنطقة"، كما ودعت منظمة الصحة العالمية لأداء واجبها.

(س أ/آ)

ANHA