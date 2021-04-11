هيئة الصحة: من المحتمل تمديد الحظر في المنطقة نتيجة تزايد عدد الإصابات

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظرًا كلّيًا في مدن "قامشلو والحسكة والرقة"، وجزئيًا في بقية المناطق، اعتبارًا من 6 نيسان الجاري ولغاية الـ 12 من الشهر نفسه.

وحول آلية استمرار الحظر، قال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، مصطفى كلش، إنّ إجراءات الحظر تمّت على ثلاث مراحل، وهي مرحلة الحظر الجزئي على كامل المنطقة، والحظر الكلّي على كل من مدن الرقة والحسكة وقامشلو، وقرية ديرينا آغي في ناحية تربه سبيه، وفي المرحلة الثالثة تم اتخاذ القرار بإعطاء الصلاحية للمجالس المحلية للبلدان والقرى باتخاذ إجراءات الحظر في حال واجهوا موجات مرتفعة للإصابات بالفيروس في القرى والبلدات.

إجراءات الحظر لم تكن مجدية بالشكل المطلوب

وأكد كلش أنّ إجراءات الحظر لم تكن مجدية بالشكل المطلوب في الحد من انتشار الفيروس وانخفاض عدد الإصابات، وقال: "فرض الحظر على المنطقة لمدة أسبوع ليست كافية، كون الإحصائيات التي حصلت عليها هيئة الصحة في الوقت الحالي، أظهرت أنّ عدد الإصابات في تزايدٍ مستمر، فوتيرة المصابين كانت 67 حالة يومية، وبعد فترة وصلت إلى الـ 106 و120 حالة، والوتيرة النهائية للفيروس الآن وصلت إلى 130 حالة".

ونوهّ كلش إلى أن أعراض فيروس كورونا لا تظهر إلّا بعد انتهاء فترة حضانة الفيروس والتي تصل إلى 14 يوم.

وبيّن كلش أنّ سبب انتشار الفيروس وعدم الاستفادة من الحظر الكلّي هو عدم تقيّد والتزام الأهالي بالتدابير الوقائية وقرارات خلية الأزمة، وحذّر الأهالي أنّ الموجة الثالثة للفيروس تعدُّ أخطر من الموجات التي سبقتها كونها سريعة الانتشار وتصيب كافة الفئات العمرية.

تمديد الحظر

وأكد كلش أنّ الإدارة الذاتية وهيئة الصحة لا تستطيع بمفردها الحد من انتشار الفيروس، لأن الفيروس من الناحية العلمية لا يوجد له علاج إلى الآن، ودعا الأهالي إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتقيّد بقرارات خلية الأزمة، وقال: "يجب على كافة الأهالي الانتباه على النظافة الشخصية والمنزل، إضافةً إلى ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والابتعاد عن التجمعات، وأن تصبح هذه التدابير جزءًا من حياتنا".

وأشار مصطفى كلش في ختام حديثه إلى أنّه من المحتمل تمديد الحظر على مناطق شمال وشرق سوريا، نتيجة تزايد عدد الإصابات بالفيروس، قائلًا: "تمديد الحظر الكلّي في المنطقة على طاولة النقاشات من قِبل المؤسسات المعنية، لأن فترة الحظر لم تكفِ للحد من انتشار الفيروس".

يُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ ١٢٢٣٦حالة، منها ٤٢٢ حالة وفاة، و١٣٦٥ حالة شفاء.

(م ح)

ANHA