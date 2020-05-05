هيئة الصحة: المصابان بفيروس كورونا  تحت المراقبة وهما بحالة جيدة

نظمت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة مؤتمراً صحفياً أمام مقر الهيئة في مدينة قامشلو، حول تدابيرهم الصحية وحالة المصابين اللذين تم الإعلان عن إصابتهما بفيروس كورونا.

وخلال المؤتمر أكدت أن حالة المصابين بفيروس كورونا جيدة، وأن الهيئة أجرت الفحوصات لكافة أفراد الأسرة.

وبيّنت الهيئة أن تدابيرهم بصدد درء تفشي كورونا في المنطقة مستمرة، وأكدت تجهيزهم 550 سريراً في الإقليم.

وأوضحت أن الهيئة أجرت حتى الآن 47 اختبار على جهاز PCR، وألفي اختبار على الكيت المكتشف من قبل هيئة الصحة والمعهد السويدي، وتم تسجيل حالتين فقط حتى الآن، وهم الزوجان أحدهما في المشفى الوطني بمدينة قامشلو والثاني في الحجر المنزلي.

يتبع...