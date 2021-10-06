هيئة الصحة: 55 ألف جرعة من لقاح كورونا لا تكفي للحد من انتشار الفيروس في المنطقة

وفرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظرًا كليًّا؛ نتيجة تزايد حالات الإصابة بـ ((Covid-19، وعليه اتخذت هيئة الصحة عدة إجراءات احترازية ووقائية تصب في مصلحة الأهالي بالمنطقة.

وكانت هيئة الصحة قد وقّعت مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي لإدخال لقاحات كورونا إلى المنطقة والعمل على مكافحة الفيروس.

وفي هذا السياق، قال نائب هيئة الصحة الدكتور محمود العبد الله " تم إدخال 55 ألف جرعة لقاح لمناطق شمال وشرق سوريا".

وتابع "إن هذه الجرعات ليست كافية؛ كون حالات الإصابة في تزايد، لذلك قامت الهيئة برسم استراتيجية لإعطاء هذا اللقاح. حيث إن الجرعة الأولى استهدفت كوادر القطاع الصحي بشكل كامل. كونه أكثر تماسًا مع المراجعين والموظفين والمواطنين.

نائب هيئة الصحة أشار خلال حديثه إلى أن المسنين والذين يعانون من أمراض القلب والضغط الشرياني وأمراض السكر استهدفوا أيضًا باللقاح، في حين أكد أن 15 مركزًا على مستوى شمال وشرق سوريا؛ خصصت لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وأوضح العبد الله "جميع هذه المراكز لديها القدرة على استقبال الحالات، في حال لديهم أمراض أخرى، وإعطاء اللقاح بشكل آمن، ونأمل أن يكون هذا اللقاح فعّالًا وأن يتم كسر حلقة العدوى ويقل عدد الإصابات".

وعن الكادر القائم على رأس عمله، قال الدكتور محمود العبد الله "هناك تعاون وتنسيق بيننا وبين خلية الأزمة؛ حتى يتم تأمين مستلزمات الأهالي وذلك بفتح الأسواق والأفران ولكن لساعات محددة".

وناشد الدكتور محمود العبد الله في ختام حديثه، كافة المواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار الفيروس في موجته الرابعة.

(سـ)

ANHA