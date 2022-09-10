هيئة الصحة تؤكد: الوضع تحت السيطرة والهيئة اتخذت التدابير اللازمة

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 10 أيلول، عن تسجيل عدّة إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور، وأكدت أن الهيئة سجلت ثلاث وفيات بهذا المرض.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى أكد وفي تصريح لوكالتنا، تسجيل عدّة إصابة بمرض الكوليرا في الريف الغربي لدير الزور، وقال: "أكثر الحالات سجلت في دير الزور الغربي حتى الآن".

وحول أسباب ومصدر انتشار مرض الكوليرا في المنطقة كشف جوان مصطفى لوكالتنا، إنه: "وبحسب الدراسات الأولية التي أجريناها فإن الإصابات هي نتيجة شرب مياه غير صالحه للشرب".

ونوه مصطفى لعدم معرفتهم حتى الآن أسباب انتشار مرض الكوليرا في المنطقة المذكورة، وبيّن أن هيئة الصحة تواصل أبحاثها ودراساتها في هذا الصدد.

وأكد مصطفى أن الوضع الحالي تحت سيطرة هيئة الصحة، والهيئة اتخذت التدابير اللازمة، وقال: "هيئة الصحة وبالتعاون مع لجنة الصحة في الدير الزور اتخذت جملة من التدابير الوقائية".

مصطفى أوضح أن المصابين بالكوليرا الآن يتلقون العلاج في مشفى كسرة بريف دير الزور، وقال: "في الساعات القادم سيم تخريج بعض الحالات التي تماثلت للشفاء".

وشدد مصطفى على ضرورة اتباع وسائل الوقاية، ومعرفة مصادر مياه الشرب قبل الاستعمال، وغسل الخضراوات بمادة الكلور جيداً.

وأوضح جوان مصطفى أن هيئة الصحة دعت كافة المنظمات الدولية وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم.

ANHA