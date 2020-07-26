هيئة الصحة تتبنى مصاريف علاج الطفل المُهجّر منير

لبّت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا مناشدات ذوي الطفل منير محمد عزيز، الذي هُجّر قسرًا من سري كانيه إلى مدينة الحسكة، عقب الهجمات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019، حيث يعاني الطفل منير ذو الـ 5 أعوام من وجود كتلة في الرقبة.

ولم يكن بمقدور الأسرة إجراء العملية اللازمة للطفل، نظرًا للوضع المادي السيء، لذلك تكفلت هيئة الصحة بإجراء العملية الجراحية والعلاج، وبحسب الهيئة سيتم إجراء كافة الفحوصات الطبية للطفل، ومن ثم إجراء العملية الجراحية اللازمة له في أقرب وقت.

وشكر بدورهم ذوو الطفل منير هيئة الصحة على تقديمها المساعدة والعون لهم.

(أ ب)

ANHA