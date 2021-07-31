تسعى هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بكافة إمكانياتها لتلبية معظم الاحتياجات الصحية لأهالي المنطقة، فإلى الآن افتتحت العديد من المراكز الصحية، منها مشفى القلب والعين في قامشلو، وعيادات الشعب، ومركز جيان للمصابين بفيروس كورونا.

ومنذ فترة تستعد هيئة الصحة لافتتاح مركز" غسيل الكلى" في مدينة قامشلو الذي سيقدم خدماته مجاناً، وذلك للتخفيف من معاناة الأهالي من الناحية الصحية والمادية، وللحد من توجه أهالي المنطقة إلى الخارج للتداوي والمعالجة.

هذا، وبيّن الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى لوكالتنا أن هناك نسبة كبيرة من الأمراض المزمنة التي يحتاج المريض بها إلى زيارة المشفى بشكل مستمر في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في مدينة قامشلو، ومن بينها مرضى الكلى إذ يحتاج المصاب إلى" غسيل الكلى" مرتين في الأسبوع.

وتابع: "يعاني المصابون بمرض الكلى في قامشلو من مشكلة عدم توفر المراكز والأجهزة اللازمة لغسيل الكلى بالشكل المطلوب، وللحد من هذه المشكلة رأينا ضرورة افتتاح مركز لغسيل الكلى مجانًا في المدينة".

وأكد جوان مصطفى أن مركز غسيل الكلى سيضم أطباء وممرضين مختصين، إضافة إلى أجهزة على أكبر المستويات علميًا، وذلك لمداواة ومساعدة كافة أهالي مدينة قامشلو والقرى والنواحي التابعة لها وكافة مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "من المزمع افتتاح هذا المركز رسميًا في نهاية شهر آب/أغسطس من العام الجاري، وستكون أبواب المركز مفتوحة أمام كافة أهالي المنطقة".

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أنهم مستعدون دائمًا لتلبية احتياجات أهالي المنطقة، وقال: "لهيئة الصحة مشاريع أخرى في الفترة المقبلة من أجل ضمان صحة وسلامة أهالينا".

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ANHA