هيئة الصحة تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.