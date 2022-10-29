هيئة الصحة تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا. 
خبر 2022-10-29T11:13:00 مركز الأخبار

حسب ما أعلنت الهيئة، فإن الإصابتين هما لامرأة من عامودا وامرأة أخرى من ديرك.

(س ر)


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