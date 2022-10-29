هيئة الصحة تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا. خبر 29 تشرين الأول 2022, السبت - 11:13 2022-10-29T11:13:00 مركز الأخبار حسب ما أعلنت الهيئة، فإن الإصابتين هما لامرأة من عامودا وامرأة أخرى من ديرك. (س ر) إقرأ أيضاً صحفيات وصحفيون عن اعتقال زملائهم في باكور وتركيا: آلاف الأقلام ستشهر وتكشف الحقيقة نددت صحفيات وصحفيون في شمال وشرق سوريا، باعتقال زم... "حاميها حراميها".. شرطة حكومة دمشق تتحرش بالنساء تعتبر ظاهرة التحرش ظاهرة عالمية تعاني منها أغلب دو... المعاهدات الخاصة بحظر الأسلحة الكيماوية لا تُطبق عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال التركي أكد الحقوقي جبرائيل مصطفى أن كافة الاتفاقات والمع...