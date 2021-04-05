هيئة الصحة تسجل أعلى معدل للإصابات بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور، جوان مصطفى ، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنّ حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من قامشلو وآخر من ديرك و رابع من الحسكة.

وأكّد مصطفى أنّهم سجلوا ٣٠٤ إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٥١ ذكور و ١٥٣ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

في الحسكة ٥٧ حالة

في قامشلو١٣٧ حالة

في ديرك٥٩ حالة

في رميلان٤ حالات

في كركى لكي حالة واحدة

في الدرباسية ١٧ حالة

في كوباني حالتان

في الرقة٢٤ حالة

في منبج٣ حالات

وأضاف مصطفى أنّهم سجلوا خمس حالات شفاء جديدة.

يُذكر أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠٨١٣ حالة منها ٣٩٦ حالة وفاة و ١٣٣٤ حالة شفاء.