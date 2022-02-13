هيئة الصحة تسجل 5 حالات وفاة و71 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيلها 71إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، وهي 37 إصابة للذكور، و34 إصابة للإناث.

وسجلت مدينتا قامشلو وديرك أعلى الإصابات، وهي 14 إصابة لكل مدينة، فيما سجلت كوباني 11 إصابة والطبقة 9 إصابات، والدرباسية 7 إصابات، فيما سجلت الحسكة 5 إصابات، فيما سجلت كل من الرقة ورميلان 4 إصابات، ومنبج إصابتين، لتأتي كركي لكي في المرتبة الأخيرة بمعدل إصابة واحدة فقط.

كما أكَّدت الهيئة تسجيلها 5 حالات وفاة؛ 4 منها للرجال وحالة واحدة لامرأة، فيما تماثلت حالة جديدة للشفاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات مع هذه الحالات 38103 إصابة، منها 2533 إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء، فيما 1537 حالة إجمالي عدد الوفيات.

(س ر)