هيئة الصحة تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أَعلنتْ هيئةُ الصحةِ في الإدارةِ الذاتيّة لشمالِ وشرقِ سوريا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.
خبر 2022-07-26T12:04:00 مركز الأخبار

بحسب الهيئة فإن 33 من المصابين هم من الذكور و6 من النساء متوزعين على عموم مناطق إقليم الجزيرة.

(م)


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