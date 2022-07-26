هيئة الصحة تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا أَعلنتْ هيئةُ الصحةِ في الإدارةِ الذاتيّة لشمالِ وشرقِ سوريا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا. خبر 26 تموز 2022, الثلاثاء - 12:04 2022-07-26T12:04:00 مركز الأخبار بحسب الهيئة فإن 33 من المصابين هم من الذكور و6 من النساء متوزعين على عموم مناطق إقليم الجزيرة. (م) إقرأ أيضاً أهالي الحسكة يودعون اثنين من أبنائهم الشهداء وسط تأكيد على الانتقام شيّع أهالي مدينة الحسكة جثماني شهيدين من قوات سوري... جرحى الحرب ومجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين ينددون بجرائم الاحتلال التركي في سوريا والعراق دانت جمعية فجر عفرين لجرحى الحرب ومجلس عوائل الشهب... وقوع انفجارين في ريف حلب الشرقي المحتل تركياً أفادت مصادر محلية من ريف حلب الشرقي، بانفجار سيارت...