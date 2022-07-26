هيئة الصحة تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا أَعلنتْ هيئةُ الصحةِ في الإدارةِ الذاتيّة لشمالِ وشرقِ سوريا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.