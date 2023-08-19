هيئة الصحة ترفد مشفى الشعب في الشدادي بمعدات طبية

وتضمنت الأجهزة الطبية 32 جهازاً طبياً للتصوير الشعاعي وحواضن أطفال وجهاز تحليل البول ومجموعة من الأسرة لتدخل في خدمة أهالي المنطقة.

وأوضح نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة فاروق توزو أن هذه المستلزمات ستكون ذات فائدة كبيرة لخدمة الأهالي من الناحية الصحية والطبية، متمنياً مزيداً من الدعم للمشفى الذي يعتبر كبيراً .

مضيفاً:" تلك الأجهزة تعتبر ضرورية لتشخيص ومعالجة الحالات الطبية المختلفة. فجهاز التنفس يوفر الدعم الحيوي للمرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس، بينما جهاز تحليل البول يساعد في تشخيص الأمراض الكلوية والمسالك البولية. والأجهزة الطبية الأخرى تساهم في تحسين القدرة التشخيصية والعلاجية للمشفى".

هذا وافتتحت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تشرين الأول 2022، مشفى الشدادي، ليكون أول مشفى عام في المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة، ويقدم خدماته لأكثر من ٥٠٠ قرية يقطنها ٣٠٠ ألف نسمة، ممتدة من ريف دير الزور الشمالي وصولاً إلى ريف الحسكة الجنوبي.

(سـ)