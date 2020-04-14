هيئة الصحة تقرّر إغلاق 7 مشافي خاصّة بشكل مؤقّت لعدم التزامها بالقرارات

واستناداً إلى نصّ قرارات سابقة بخصوص الالتزام بالتعرفة المحدّدة واستقبال حالات الإسعاف، بالإضافة لكتاب من مديرية صحّة ديريك والهلال الأحمر الكردي خلال نيسان/ أبريل الجاري، أصدرت هيئة الصحة هذا القرار الذي صدر يوم أمس الأثنين 13 نيسان/أبريل، وينصّ على إغلاق مشافي "فرمان والرحمة في مدينة قامشلو ومشفى سليمان صالح في ديريك، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً من تاريخ 16 نيسان/ أبريل الجاري ولغاية الثانية عشرة ظهراً من العشرين من الشهر نفسه.

كما شمل القرار إغلاق مشفيي نافذ ودار الشفاء في قامشلو، من 20 إلى 24 نيسان/ أبريل الجاري.

وورد في قرار هيئة الصحة، أيضاً، إغلاق مشفى يعقوب سليم الجراحي في ديريك اعتباراً من يوم الخميس 16/4 ولغاية إجراء أعمال الترميم اللازمة، بينما كلّفت مديرية صحة ديريك بإدارة مشفى السلام في المدينة لاستقبال الحالات الإسعافية فقط.

كما نصّ البند الأخير من القرار على أنّ إغلاق هذه المشافي هو بمثابة إنذار لباقي المشافي الخاصّة في المنطقة، وأنّ "هيئة الصحة ستتّخذ جميع الإجراءات للحدّ من الجشع، وللالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة".

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ANHA