هيئة الصحة تنجز 25% من مشروع بناء مشفى كوباني

باشرت هيئة الصحة في إقليم الفرات في 19 من كانون الأول 2022؛ بمشروع بناء المشفى العام في كوباني.

وفي تصريحٍ لوكالتنا؛ أكد أحمد محمود الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات، أنهم أنجزوا 25% من مشروع بناء المشفى العام في مدينة كوباني.

وأوضح أن عملية بناء المشفى ستتم وفق مرحلتين "الإنشاء، والإكساء" خلال عام و6 أشهر، مع مراعاة التطورات الأمنية في المنطقة، مشيراً إلى أنهم يواجهون نقصاً في الميزانية المحددة لبناء المشفى.

وأضاف إن المشفى العام سيتضمن كافة الأقسام الطبية؛ بطاقة استيعابية بين 180 و220 سريراً.

ويقع المشروع جنوبي مدينة كوباني؛ على طريق حلب، على مساحة 11 ألف متر مربع، وبحسب المخطط فإن المشفى سيتكون من قبو و5 طوابق.

وتتزامن عملية بناء المشفى مع عملية بناء 3 مستوصفات في ناحية عين عيسى، ومركز مدينة كوباني.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق عملية البناء قالت هيئة الصحة، إن تكلفة المشروع قد تصل إلى 3 ملايين دولار.

(ز س/د)

ANHA