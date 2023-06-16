هيئة الصحة تدين قصف مشفى تل رفعت وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

وأصدرت هيئة الصحة في مقاطعة عفرين والشهباء بياناً أدانت فيه القصف الذي تعرض له مشفى ناحية تل رفعت في الشهباء بعد ظهر اليوم.

وجاء في البيان:

"يواصل الاحتلال التركي منذ أكثر من خمسة أعوام قصفه المتواصل على مناطق الشهباء الآهله بمئات الآلاف من المدنيين النازحين بشكل قسري. وفي الفترة الأخيرة اشتدت حدة الهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي بالطائرة المسيّرة وأيضاً القصف بالقذائف المدفعية. واليوم في فترة ما بعد الظهر خرقت دولة الاحتلال التركي جميع القوانين الدولية والإنسانية ، حيث تم قصف مشفى تل رفعت الذي يستقبل عشرات المرضى في ظل الحصار التي تعاني منه هذه المناطق، مما أدى إلى جرح أربعة مدنيين منهم أحد أعضاء الكادر التمريضي الذي يعمل ضمن مشفى تل رفعت المستهدف".

البيان أدان "هذه الهجمات الفاشية" كما طالب "المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإيقاف هجماتها الوحشية".

وبحسب بيان هيئة الصحة في مقاطعة عفرين والشهباء فإن المصابين جراء القصف هم كل من، مخلص أحمد نعسان ٢٥ عاما، و عبدلله عبدالرحمن مراد ٤٠ عاماً، ومحمد حميد ٤٥ عاماً، ومصطفى حسن ٢٧ عاماً، فيما ذكر البيان أن حالة اثنين المصابين خطرة.

(ك)