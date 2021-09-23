هيئة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا للموجة الرابعة من فيروس كورونا (كوفيد – 19). حيث أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حصيلة متصاعدة للإصابات خلال الأسبوع الأخير.

وتتزايد أعداد الإصابات بالفيروس بشكل خاص في مدن وأرياف إقليم الجزيرة بالإضافة على أعداد الوفيات جراء الإصابة فيما امتلأت مشافي المنطقة بالمصابين.

نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة بيريفان درويش قالت في تصريح لوكالتنا أن الجهات الصحية في الإقليم تسجيل يومياً بين 80 إلى 100 حالة إصابة بفيروس كوروناك: "قبل فترة وجيزة عقدت خلية الأزمة اجتماعاً اتخذت خلاله جملة قرارات وإجراءات خاصة بالوقاية، ولكن ومن خلال المتابعة اليومية إذا وجدنا أن هناك تزايداً في أعداد الإصابات وأن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ، فمن المرجح أن يتم إعلان حظر تجوال في المنطقة.

أصدرت الإدارة الذاتية في 14 أيلول، قرارا بمنع التجمعات الكبيرة (الاحتفالات ، خيام عزاء ، التجمعات كبيرة ، المؤتمرات ، مسيرات ... إلخ) في شمال وشرق سوريا، للحد من انتشار كورونا.

وقالت بيريفان درويش أن على الأهالي أن يدركوا أن هذا الفيروس فيروس قاتل وليس فيروساً بسيطاً وعلى الأهالي حماية أنفسهم واتخاذ التدابير لمنع انتشار الفيروس والالتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة الصحة.

ونوهت بيريفان درويش إلى أوضاع طلاب المدارس وقالت: “هذه الموجة تستهدف جميع الأعمار، وهناك تواصل بين الأطفال. يجب على أسرة كل طالب تنبيه أطفالهم وتقديم النصح لهم."

’الأهالي يهملون هذا الوباء‘

أهالي مدينة ديرك تحدثوا وأكدوا عدم التزام الأهالي بإجراءات الوقاية من الفيروس.

المواطن عبدالله حمزة قال إنه وبالرغم من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إلا الأهالي لا زالوا يهملون هذا المرض ولا يلتزمون بالإجراءات الوقاية، وأضاف بهذا الصدد: "يجب إعداد البرامج الإعلامية لتوعية الأهالي حول مخاطر الإصابة بفيروس كورونا".

المواطنة زيلان كوجر ذكرت بدروها أن على الأهالي الالتزام بالإجراءات الوقائية وأن يلتزم بالتدابير الوقائية داخل وخارج المنزل. كما شددت على ضرورة أن يهتم الجميع بقواعد النظافة الشخصية والعامة.

وأعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا في آخر إحصائية للإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 21 أيلول الجاري عن إصابة 275 شخصاً، ووفاة 10 أشخاص جراء الإصابة.

(ك)

ANHA