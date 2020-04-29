هيئة الصحة تدعو التقيد بالتوجيهات والقرارات لمنع تفشي كورونا

وسجلت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، اليوم ، حالتين مؤكدتان بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لزوج وزوجته من مدينة الحسكة، وكتدبير احترازي اتخذ مجلس مقاطعة الحسكة ومديرية الصحة في المدينة قراراً بوضع حي العمران الذي ظهر في الحالتين تحت الحجر الصحي .

هذا ودعت هيئة الصحة المواطنين وعبر تصريح لها المواطنين التقيد بالإجراءات الصحية والقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية .

وجاء في تصريح الهيئة:

"نتيجة الفحوصات والتحاليل التي أجرتها الطبية لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، تبيّن إصابة شخص وزوجته من مدينة الحسكة. حيث تخضع الزوجة حالياً للحجر الصحي في المشفى الوطني بقامشلو بينما يخضع الزوج للحجر المنزلي.

إنّ ما نواجهه اليوم هو وباء عالمي يهدد الكثير من الدول والمجتمعات، ونحن حالياً ولا زلنا منع دخول هذا الفيروس إلى مناطقنا رغم عدم تعاون السلطات السورية عبر إدخال المواطنين دون عبورهم من النقاط الطبية للتأكّد من سلامتهم وعدم إصابتهم ومن ثمّ دخولهم لمناطقنا.

إنّنا في هيئة الصحة ندعو شعبنا إلى توخّي الحذر والتّقيّد بالتوجيهات والقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا واتباع قواعد الوقاية الشخصيّة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعلى كلّ من تظهر عليه أعراض الإصابة الواصل مع مركزنا وفرقنا الطبيّة المنتشرة في عموم شمال وشرق سوريا، ليحفظ حياته وحياة أهله ومن حوله".

(إ /سـ)

ANHA