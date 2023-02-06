هيئة الصحة تعلن ارتفاع عدد الجرحى جراء الزلزال في شمال وشرق سوريا

صرَّح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي, عن تحديث حصيلة الإصابات والشهداء في شمال وشرق سوريا جرّاء الزلزال الذي ضربه فجر اليوم الاثنين، لتبلغ الإحصائية 6 شهداء و57 جريحاً.

ووفق مصطفى فإن الحصيلة هي "استشهد (6) وجُرح (44) شخصاً في حي الشيخ مقصود بحلب جرّاء الزلزال, وفي الشهباء جُرِح (7) آخرون, وفي كوباني كذلك وصل عدد الجرحى لـ(4), بالإضافة لإصابتين وقعتا في منبج".

وأكّد جوان مصطفى على جاهزية كافّة مشافي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لاستقبال كافّة الحالات الإسعافية سواء أكانت من داخل مناطق شمال وشرق سوريا أم خارجها.

وكانت الحصيلة الأولية لعدد ضحايا الزلزال الذي تأثرت به مناطق عديدة في سوريا والتي أعلنت عنها هيئة الصحة هي 6 شهداء و 44 جريحاً.

(سـ)