هيئة الصحة تعلن عن مفاضلة القبول للمعهد الصحي بالحسكة

وتشترط هيئة الصحة في مفاضلة المعهد الصحي الكائن في مدينة الحسكة، أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية بفرعها العلمي بغض النظر عن المجموع، إذ فتحت باب التقدم لكل الناجحين، وستكون الأولوية في القبول لأبناء الشهداء من ثم للأعلى درجة.

وحسب الإداري في المعهد الصحي ولات فرحان، فإن المعهد سيستقبل هذا العام 35 طالب/ة، كحد أقصى، بعد إجراء الفحص الكتابي في الـ 20 من شهر أيلول الجاري، علماً أن الدوام الرسمي سيبدأ في الـ 13 من شهر تشرين الأول القادم.

وأكد ولات فرحان أن المعهد الصحي هو الأول من نوعه على مستوى شمال وشرق سورية، وسيتم في المستقبل افتتاح أقسام جديدة، كقسم التخدير والصيدلة والتصوير الشعاعي والمخبر.

(أ م/ مـ)

ANHA