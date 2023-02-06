هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا: 6 شهداء و44 جريحاً جراء الزلزال

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، لموقع الإدارة الذاتية, كشف فيه الحصيلة الأولية لعدد ضحايا الزلزال في شمال وشرق سوريا.

وقال مصطفى: "استشهد (6) وجرح (33) شخصاً في حي الشيخ مقصود بحلب جراء الزلزال, وفي الشهباء جرِح (5) آخرين, وفي كوباني كذلك وصل عدد الجرحى لـ (4), بالإضافة لإصابتين وقعتا في منبج".

كما أكد على "جاهزية كافة مشافي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لاستقبال كافة الحالات الإسعافية سواء أكان من داخل مناطق شمال وشرق سوريا أو خارجها".

(س ر)