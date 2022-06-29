هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا تعزي برحيل الشخصية الوطنية والثورية زكي بيرسوس

وجهت هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا برقية عزاء برحيل الشخصية الوطنية والثورية زكي بيرسوس، جاء فيها:

"فقدنا يوم أمس شخصية وطنية وثورية، لقد سخر حياته لخدمة شعبه ووطنه، ولم يتوانَ يوماً أو يتردد في تحمل

المسؤوليات والقيام بواجباته الثورية والوطنية والإنسانية.

لقد عرفنا الشهيد زكي بيرسوس من خلال شخصيته المتواضعة والمحبة للعمل والإنسانية، لقد كان إنسان بكل ما للكلمة

من معنى، الشهيد والزميل الراحل، كانت له إسهامات كبيرة في مجال الصحة، لقد خدم المجال الصحي بكل ما لديه من

طاقات وإمكانات.

وكان من الأوائل الذين عملوا في هذا المجال الإنساني الذي يلامس حياة الناس بشكل مباشر، وعمل على تطوير القطاع

الصحي حيث كان من المؤسسين للمعهد الصحي في سري كانيه المحتلة، والأكاديمية الطبية في قامشلو، كما كانت له

إسهامات في العديد من المشاريع الصحية.

إن فقدان شخصية وطنية وإنسانية تماهت مع قضايا شعبها حتى النخاع، يعد خسارة وطنية في هذه الظروف الحساسة

التي نمر بها.

إننا في هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا في الوقت الذي نعزي أنفسنا وعائلة الشهيد نجدد عهدنا له بمواصلة مسيرة

البناء والتقدم وحماية مكتسباتنا بالمزيد من الإصرار على العمل في القطاع الصحي وتطويره ليكون نموذجاً كما أراده

الشهيد زكي بيرسوس.

مسيرتنا النضالية والمجتمعية التي كان للشهيد إسهامات كبيرة فيها ستستمر، وسندافع عنها من موقعنا كأطباء وعاملين في

المجال الصحي، المجد والخلود للشهداء الأبرار".

(ف)

ANHA