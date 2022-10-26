هيئة الصحة في إقليم الجزيرة: جميع الأدلة تؤكد استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ويجب محاسبتها

أدلت، اليوم الأربعاء، هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، ببيان للرأي العام، حيال الهجمات التركية بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

شارك في البيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، خالد داوود، العشرات من أعضاء الاتحادات والمؤسسات المدنية والصحية في الإقليم.

قال البيان في مستهل نصه: "منذ فترة ودولة الاحتلال التركي زادت هجماتها الوحشية على قوات الدفاع الشعبي بمناطق الدفاع المشروع مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً والمحظور استخدامها، وباتت أصداء هذه الهجمات الوحشية تتصاعد وتتردد في الكثير من بقاع العالم، سواء في الساحات والميادين عبر التظاهرات شبه اليومية في مختلف دول العالم منددة بهذه الاعتداءات السافرة بحق مقاتلي الدفاع الشعبي، أو من خلال بيانات الإدانة والاستنكار والمطالبة بإجراء تحقيقات جدية حول هذا الموضوع على صفحات الوكالات العالمية والإقليمية والمحلية".

وتابع البيان "نشرت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحروب النووية والتي مقرها فيينا بالنمسا عبر وكالة رويترز تقريراً وذلك خلال زيارتها للعراق وإقليم كردستان، بأن جميع الأدلة والاثباتات تؤكد استخدام الجيش التركي لهذه الأسلحة المحرمة دولياً بعكس ما تدعيه مزاعم القوات المسلحة التركية بأنها لم تستخدم تلك الأسلحة".

لافتاً أن ما نشره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي من صور ومقاطع فيديو للمصابين من مقاتليها بهذه الأسلحة "فهي أدلة دامغة".

استنكر البيان هذه "الهجمات الوحشية بالأسلحة المحظورة والمحرمة دولياً، وصمت المجتمع الدولي حيالها".

وطالب في ختامه القوى والمنظمات الدولية ذات الصلة بفضح "الانتهاكات ومحاكمة حكومة الطاغية أردوغان أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة بأسلحة محظورة ومحرمة دولياً".

هذا ونشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) في الـ 18 من الشهر الجاري، سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة. مشيرة إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لها.

(ك.آ/ س ر)

ANHA