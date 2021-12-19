هيئة الصحة في إقليم الجزيرة تختتم اجتماعها السنوي بجملة قرارات تهدف لتطوير القطاع الصحي

وكانت قد انطلقت صباح اليوم، أعمال الاجتماع السنوي لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، بمشاركة 100 ممثل وممثلة عن المؤسسات الصحية في الإقليم، وممثلين عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حيث ناقشوا خلال الاجتماع الواقع الصحي في إقليم الجزيرة، وأبرز الأعمال التي أنجزت خلال عام 2021، والمصاعب التي واجهتهم، وتداعيات إغلاق المعابر الحدودية على الواقع الصحي والإنساني.

واختتم الاجتماع السنوي لهيئة الصحة، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، بجملة من القرارات الهامة التي من شأنها تطوير القطاع الصحي في الإقليم أكثر خلال عام 2022، أبرزها:

- العمل وتقديم الدعم للمستوصفات من أولويات هيئة الصحة.

- الجرد الرسمي للأجهزة والمستلزمات الطبية في المراكز الصحية.

- العمل بالهيكلية التنظيمية، وأسلوب الخطاب بين المؤسسات في هيئة الصحة.

- وضع برنامج خاص بأرشفة الأجهزة في جميع المراكز الطبية.

- العمل على وضع برنامج عمل موحد لكافة المشافي في إقليم الجزيرة.

- زيادة التنسيق مع المشافي العسكرية والهلال الأحمر الكردي.

- إخضاع موظفي هيئة الصحة لدورات تدريبية وفكرية وإدارية وطبية.

- تشكيل لجان مع الاتحادات والمديريات والمقاطعات لمتابعة التراخيص الممنوحة.

- وضع صناديق شكاوى في كافة المراكز الصحية ومتابعتها.

- تفعيل لجان المتابعة في المديريات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لعملهم.

( كروب/ل)

ANHA