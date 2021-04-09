هيئة الصحة في إقليم الفرات تدعو الأهالي للالتزام بالحظر الكلي

بعد تزايد انتشار الفيروس في منطقة إقليم الفرات وعدم التقيد بإجراءات حظر التجول الجزئي الذي صدر عن خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا أصدرت خلية الأزمة في إقليم الفرات في الـ 6 من الشهر الجاري قراراً بحظر التجول الكلي في المنطقة للحد من انتشار الفيروس والذي يبدأ تطبيقه اليوم.

وعن تطبيق الحظر الكلي في المنطقة، قال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات الدكتور أحمد محمود: "يوماً بعد يوم تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا وبناء على ذلك أصدرت خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا قراراً بفرض حظر جزئي على الأهالي، ولكن حسب ما نرى أنه لا يطبق من الحظر أي شيء حتى الآن".

وأضاف محمود "للوقوف في وجه الموجة الثالثة لجائحة كورونا وللحد من انتشارها فرضت خلية الأزمة في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات حظراً كلياً"، وتابع "ونتمنى من الجميع التقيد به والتعاون معنا للحد من انتشار الفيروس الخطير وضمان سلامة الجميع".

وحذر من الاستهتار بالفيروس وطالب بالتقيد بالحظر، قائلاً "لأن هذه الموجة الثالثة أشد خطراً وسرعة في الانتشار من التي قبلها وهو السبب في زيادة نسبة الوفيات".

وكانت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا أعلنت يوم أمس عن تسجيل 5 حالات وفاة، بالإضافة إلى 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا منها 8 حالات في إقليم الفرات.

يُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ ١١٥٣٣ حالة حتى الآن ، منها ٤١٠ حالات وفاة، و١٣٥١ حالة شفاء.

(م ع/ل)

ANHA