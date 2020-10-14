هيئة الصحة في دير الزور تضع حجر الأساس لإعادة تأهيل مشفى أبو حمام

وحضر فعالية وضع حجر الأساس التي نظمت يوم أمس، ممثلون عن التحالف الدولي والخارجية الأمريكية ووجهاء وشيوخ المنطقة و عدد من الأهالي.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة وجيه عشيرة أبو حمام ناصر طرام رحب فيها بالحضور وهنأ الأهالي بمشروع تأهيل المشفى. كما أشاد بجهود قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في تحرير المنطقة و التضحيات التي قدموها.

كما ألقى نائب رئاسة مجلس دير الزور المدني سامي العبدالله كلمة حث فيها على وحدة الصف، للنهوض بالمنطقة من جميع النواحي الصحية و الخدمية و والتربوية والزراعية.

وألقى ممثل الخارجية الأمريكية تود انتر سير كلمة قال فيها "نحن هنا لدعم المجلس المدني في دير الزور ووجهاء العشائر وقوات سوريا الديمقراطية"، وأكد أن الحكومة الأمريكية جهزت عدة مشاريع لإعادة بناء دير الزور ومساعدة الأهالي، وأشار إلى أن إعادة البناء ستستغرق وقتاً وليس من السهل إعادة البناء بعد الدمار الذي لحق بالمنطقة.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى حث أيضاً في كلمته على التعاون والتكاتف، مؤكداً أن جهة واحدة لا يمكنها لوحدها إعادة إعمار المنطقة، كما لفت إلى أن إعادة تأهيل مشفى أبو حمام ستكون بداية لمشاريع صحية أخرى.

وفي الختام تم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل ممثل الخارجية الأمريكية تود انتر سير والرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى ونائب الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني سامي العبدالله.

وتشمل أعمال إعادة التأهيل، ترميم الجدران والأسقف والأبواب، حيث من المقرر أن تنتهي الأعمال خلال 90 يوماً. وسيقدم المشفى خدمات طبية لأكثر من 300 ألف نسمة من أهالي المنطقة.

( ع م - ف ع/ك)

ANHA