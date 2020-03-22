هيئة الصحة في الجزيرة تُخصص أرقاماً للطوارئ

تواصل هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا مساعيها لدرء خطر تفشي وباء فيروس كورونا في المنطقة، وفي هذا السياق خصصت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة 4 أرقام هواتف للتواصل في حال الاشتباه بوجود أي إصابة.

ودعت الهيئة كافة أبناء إقليم الجزيرة لتقييد بالتدابير الاحترازية، والاعتناء بالنظافة الشخصية والعامة، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة، كما ناشدت الأهالي بضرورة عدم التجمع.

والأرقام المخصصة هي:

0981137135

0998939754

0949356870

0949359179

وأكدت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، اليوم، عدم تسجيل أيّ حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وفي السياق ذاته فرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر تجوال في المنطقة، لدرء خطر تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجهزيها 9 مراكز للحجر الصحي بشكل مبدئي، وتدريب كوادر طبية للعمل ضمنها.

"الكيد" يدخل العمل يوم غد

وكانت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع المعهد السويدي PEAS قد تمكنت من اكتشاف كيد (الاختبار) يمكنه الكشف عن فيروس كورونا في غضن 30 ثانية، ونال براءة الاختراع وشهادة أيزو العالمية.

ومن المقرر أن تباشر هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بالعمل على جهاز "الكيد" اعتباراً من يوم غد الأثنين في كافة مناطق ومدن ونواحي شمال وشرق سوريا.

(أ ب)

ANHA