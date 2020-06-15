هيئة الصحة في الجزيرة ..على الجهات المعنية وضع حد لممارسات الاحتلال بحق الكوادر الطبية

مع تعرض شنكال ومخيم مخمور للاجئين في باشور "جنوب كردستان" ومناطق الدفاع المشروع لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال التركي، أصيب على أثرها عدد من الأشخاص جراء القصف.

وأثناء محاولة فرق الإنقاذ الطبية إجلاء الجرحى استهدفت طائراتٌ فرقَ الإنقاذ لمنع وصولهم إلى الجرحى بحسب مصادر من قضاء شنكال.

‘لابد من احترام المسعفين وعدم استهدافهم في المعارك‘

الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، رابرين حسن، أشارت إلى أن هناك مناطق حيوية يتم تحييدها عن المعارك والقصف منها المشافي، "وكذلك لابد من احترام المسعفين وعدم استهدافهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني".

وأدانت رابرين حسن، هجمات الاحتلال التركي لمناطق باشور كردستان، واستهدافها لمشفى سردشت بشنكال، وفرق الإنقاذ أثناء قيامهم بعملهم.

ودعت الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة رابرين حسن، الجهات المعنية العالمية إلى القيام بدورها ووضع حد لهذه الممارسات بحق الكوادر الصحية والطبية، لاسيما أنهم يواجهون عدواً آخر حالياً وهو كوفيد-19.

(هـ ن)

ANHA