هيئة الصحة بصدد اتخاذ تدابير وقائية جديدة من انتشار كورونا خلال الأيام المقبلة

وكانت جهات طبية قد حذرت في وقت سابق، من اجتياح الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بعد انتشارها في دول الجوار.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن سرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا أسرع بنسبة 75% عن الموجات السابقة، كما وتؤكد أن الأعراض متشابهة إلى حد ما لكن أكثر تأثيراً.

وهذا ما أكده الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى "ما يميز هذه الموجة أن الفيروس غيّر من تركيبته، وأنها سريعة الانتشار، والأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ولا تختلف أعراضها عن السابق إنما أكثر تأثيراً وشدة".

وحذر جوان مصطفى من انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، مشدداً على ضرورة التزام الأهالي بالتدابير الوقائية التي أصدرتها هيئة الصحة.

وسجلت هيئة الصحة في آخر إحصائية لها في 22 آب/أغسطس الجاري 149 إصابة جديدة (كوفيد -19) في شمال وشرق سوريا، في حين بلغت أعداد الإصابات منذ انتشار كورونا في المنطقة 19ألف و380 حالة إصابة، و770 حالة وفاة، إلى جانب تسجيل 1921 حالة شفاء.

وحول التدابير المستقبلية لهيئة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، أشار جوان مصطفى إلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات تدريجية ابتداءً من إصدارها تعليمات صحية للأهالي للوقاية الذاتية من الإصابة بالفيروس، كارتداء الكمامة الطبية، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الفرق الخاصة عند المعابر الحدودية والمتعلقة بالسلامة والوقاية.

وتابع: "وصولاً إلى منع إقامة التجمعات بما فيها الحفلات والمناسبات الاجتماعية"، فيما سيتم الإعلان عن حظر جزئي وفقًا لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة.

(سـ)

ANHA