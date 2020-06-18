هيئة الشّباب والرّياضة تنظّم مظاهرة حاشدة تنديداً بهجمات الاحتلال التّركيّ على شنكال ومخيّم مخمور

ونظّمت اليوم الخميس، هيئة الشباب والرياضة لإقليم الجزيرة مظاهرة حاشدة في مدينة قامشلو، وذلك في ملعب شهداء 8 آذار, تنديداً بهجمات الاحتلال التركيّ على مخيم مخمور وشنكال وقنديل وباقي أجزاء كردستان.

وبدأت المظاهرة من داخل الملعب وصولاً إلى مبنى مفوضيّة الأمم المتّحدة، وذلك بمشاركة أعضاء الأندية الرياضية التابعة لهيئة الشباب والرياضة والعشرات من الأهالي من مختلف مناطق إقليم الجزيرة.

ورفع المتظاهرون أعلام هيئة الشباب والرياضة، وصورة الشهيد قاسم أنكين، ويافطات كُتب عليها: "بروح الشبيبة الثورية والمقاومة سندمّر الاحتلال والخيانة وسننتصر بنضالنا". مردّدين هتافات تنادي بالنّضال ضدّ الاحتلال التركي في كل من شنكال ومخيم مخمور، ومطالبين بحرّية القائد عبد الله أوجلان.

وعند وصول المتظاهرين مفوضية الأمم المتحدة, وقفوا دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان باسم هيئة الرياضة والشباب باللّغات الثلاث الكرديّة والعربيّة والسريانيّة.

ودعا البيان المنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة بالتدخّل السّريع للوقوف في وجه انتهاكات الاحتلال التّركيّ في شنكال ومخمور.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التّي تندّد بهجمات الفاشيّة التركيّة.

(هـ ح- س أ/ إ)

ANHA