هيئة الشباب والرياضة تطلق دوري لكرة القدم على مستوى شمال وشرق سوريا

ونظمت اليوم هيئة الشباب والرياضة مباراة افتتاحية فيما بين فريقي فرات كوباني× ذيبان دير الزور، لتعلن عن انطلاق دوري لكرة القدم على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في مدينة الرقة.

وحضر المباراة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش ونائبي الرئاسة المشتركة للمجلس وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر والمئات من مشجعي الفريقين وأبناء الرقة، والرئاسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة.

وبدوره بارك عبد حامد المهباش خلال كلمة ألقاها انطلاقة الدوري على كافة الفرق المشاركة بالدوري، وأكد على سعي الإدارة الذاتية للرقي بالواقع الرياضي بشكل عام في مناطق شمال وشرق سوريا بكافة أنواعها الفردية والجماعية.

وأضاف "لقد خصصنا لهذا العام موازنة خاصة لهيئة الشباب والرياضة لتنمية المشاريع الرياضية، لتشجيع الشباب والشابات، وأكد أن الإدارة الذاتية ستعمل على إعادة تأهيل كافة المنشآت الرياضية".

وقبل بدء المباراة الأولى في الدوري وقف الحضور دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ليطلق الحكم بعدها صافرة بداية المباراة التي شهدت حماسًا من قبل اللاعبين والجماهير، والتي انتهت بفوز فريق كوباني بنتيجة هدف واحد مقابل لاشيء لفريق ذيبان ديرالزور.

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات الدوري في مدينة الرقة على أرضية الملاعب الموجودة في مدينة الرقة مثل ملعب الأمن الداخلي، وملعب الشهيدة هفرين خلف.

(خ ج/ل)

ANHA