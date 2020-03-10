هيئة الشباب والرياضة تشّكل الاتحاد الرياضي في إقليم الفرات

ويأتي تشكيل مؤسّسة الاتّحاد الرياضيّ بإقليم الفرات, والمجالس الرياضيّة لمقاطعتي كوباني وتل أبيض /كري سبي المحتلة, بعد حلِّ الاتّحاد الرياضيّ بمقاطعة كوباني.

وجاء الإعلان عن المؤسسة الجديدة خلال بيان قُرِئ باللغتين الكرديّة والعربيّة من داخل ملعب صداقة النروج وكوباني (1), من قبل الرئاسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة بإقليم الفرات بوزان بركل ودلي بركل.

وجاء في نص البيان:

"إننا في هيئة الشباب والرياضة بإقليم الفرات نعلن اليوم بتاريخ 10-3-2020 عن تشكيل مؤسسة الاتحاد الرياضي, بإقليم الفرات والمجالس الرياضية لمقاطعة كوباني وتل أبيض.

وكما نعلن عن حل الاتحاد الرياضي بمقاطعة كوباني, نظراً لتشكيل المجلس الرياضي لكوباني, ويأتي تشكيل الاتّحاد والمجالس الرياضية, بهدف المساهمة في بناء الإنسان, رياضياً وبدنياً وأخلاقياً, والمساهمة في تطوير الرياضة ونشر الوعي والثقافة الرياضية, والنهوض بالرياضة من أجل تفعيل كافة النشاطات الرياضية وتنمية المواهب الموجودة.

وتتكون هيكلية الاتحاد والمجالس الرياضة من: الرئاسة المشركة, والمكاتب التالية:(مكتب الألعاب الفردية, مكتب الألعاب الجماعية, مكتب الرياضة الأنثوية, مكتب كرة القدم, مكتب المنشآت, مكتب الإعلام, مكتب الأرشيف والديوان, لجنة الحكام)".

هذا وتمَّ تعيين كلٍّ من محمد عبدي وبروين فواز, رئاسة مشتركة للمجلس الرياضي لمقاطعة كوباني.

(ج)

ANHA