هيئة الشباب والرياضة تقيم حفلًا نسويًّا

وحضر الاحتفال الذي انعقد في صالة الأمن الداخلي في الرقة، ضمن سلسلة فعاليات الاحتفال بـ8 اليوم العالمي للمرأة/، عدد من أهالي المدينة وهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية، وأعضاء الاتحادات الرياضة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة للاتحاد الرياضي في الرقة، نسرين الخلف، كلمة رحبت فيها بالحضور والفرق المشاركة من جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وباركت لنساء العالم عيدهن.

بعدها تم تقديم عدد من العروض الرياضية منها: "الجمباز والتايكواندو ورفع الأثقال للبنات وعرض لكرة السلة"، وأجريت مباراة لكرة الطاولة بين فريقي الطبقة وكوباني للبنات.

تاليًا، قدمت فرق للأطفال عروضًا غنائية ومسرحية، لتقدم بعدها الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مها المحمد، الهدايا والدروع التذكارية للفرق المشاركة.

واختتم الاحتفال بتقديم فرقة تراث الرقة للأغاني الشعبية مقطوعة غنائية عقد الحضور على وقعها حلقات الدبكة.

(أع/س ر)

ANHA