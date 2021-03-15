هيئة الشباب والرياضة تفتتح مدينة للشباب في قامشلو

حضر مراسم الافتتاح أعضاء قوى الأمن الداخلي، فيدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، اتحاد المرأة الشابة، حركة الشبيبة الثورية السورية، مجلس الشعب بمدينة قامشلو وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي.

عرضت في صالة المراسم صور الشهداء والقادة الثوريين في العالم، ولوحات الفنان وليد مراد التي تصور قصة حياة القائد عبد الله أوجلان.

ويضم مركز Wargeha Ciwanan مكتب الإعلام، الطلبة، الثقافة والفن، الدبلوماسي، المرأة الشابة ومكتبة للكتب وسيتم تفعيلها في وقت لاحق.

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت عضوة اتحاد المرأة الشابة ميديا يوسف ورحبت بالضيوف.

أوضحت ميديا أن افتتاح هذا المركز سيكون رداً على كل المحتلين الذين احتلوا أرض كردستان، وقالت:" في 12 آذار كانت هناك هجمات نظام البعث على شباب مدينة قامشلو، وفي 16 آذار هجمات نظام البعث في العراق على شباب باشور كردستان. وأيضاً في هذا الشهر هاجمت دولة الاحتلال التركي الإرادة الحرة لشعب عفرين واحتلت المنطقة".

وبينت ميديا بأنهم كشبيبة روج آفا يقولون للمحتلين " نحن موجودون، ومادام هناك فاشي وظالم في هذه الدنيا سنناضل في وجهه".

وتابعت ميديا حديثها بالقول:" على هذا الأساس سيكون هذا المركز مركزاً للعلم لشبيبة المنطقة بكافة مكوناتهم".

وبينت ميديا أن الشبيبة يستطيعون أن يصبحوا أصحاب أكبر قوة في وجه الهجمات التي يتعرض لها المجتمع.

تلاها تقديم مجموعة من الأغاني الثورية من قبل الفنان رودي آردل وسيبان خلات وفرقة ساكينة.

وستسمر مراسم الافتتاح حتى الـ 18 من آذار بفعاليات متنوعة.

(م م)

ANHA