هيئة الشباب والرياضة تعقد ندوة في الرقة لمناقشة هجرة الشباب

مع زيادة هجرة الشباب السوري للخارج عقدت هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة تحت عنوان "لا للهجرة" حضره ممثلون عن لجنة الشباب والرياضة في جميع مناطق الإدارة الذاتية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء في قاعة المؤتمرات في مبنى الإدارة الذاتية في مدينة الرقة.

تلاها حديث عن الوضع السياسي قدمه رئيس مجلس الشباب العام في حزب سوريا المستقبل زانا مصطفى وجاء فيه شرح مفصل عن المؤامرات التي تستهدف الشرق الأوسط كما تطرق إلى موضوع الحرب الخاصة التي تستهدف الشباب السوري بشكل عام.

وجاء في حديث زانا مصطفى عن مشروع الدول الطامعة في المنطقة ومن بينها حث الشباب على الهجرة خارج ديارهم كما تطرق في حديثه إلى الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على هجرة الشباب.

بعدها ناقش الحضور المشاكل التي تواجه الشباب وأبرزها الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها أغلب الشباب وهي أحد أبرز أسباب الهجرة.

وفي نهاية المنتدى طرح المشاركون جملة من المقترحات للتخفيف من هجرة الشباب ومن بينها زيادة فرص العمل للشباب وتقديم الدعم المعنوي لهم عبر الحوارات واللقاءات والجلسات الحوارية والندوات.

(ح ح/ل)

ANHA