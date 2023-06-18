هيئة الشباب والرياضة تعقد محاضرة توعوية عن المخدرات وأضرارها

حضر الندوة الحوارية العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ومجلس الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وأعضاء وعضوات هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة، في مبنى مجلس مقاطعة قامشلو الكائن في مدينة قامشلو.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو مكافحة المخدرات التابع لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، أوليار محمود خليل، المحاضرة. تحدث في مستهلها عن أسباب انتشار المخدرات في المجتمع، قائلاً: "تطوّرت المخدرات في عصر الرأسمالية، وازدادت خطورتها وتأثيرها، واستخدامها ضد المجتمعات، واستخدمتها كسلاح خفي ضد أعدائها".

وعن أسباب استهداف الشباب وتوجيههم نحو المخدرات، تابع: "أطماع الدول المعادية لمشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جعلها هدفاً لهذه القوى لنشر المواد المخدرة، وكخطوة أولية استهدفت الفئة الشابة؛ لأنهم بمفهوم المصطلح العلمي هم الطبقة الواعدة التي تبني الأمم وهم من الظواهر المعطلة لعملية البناء والنماء والتطوير لأي مجتمع، فالمخدرات تشل قدرات الأفراد المدمنين وتبعاً لذلك يصبحون عاجزين عن المساهمة الإيجابية الفاعلة في بناء مجتمعهم".

وفي البند الثاني من المحاضرة، تطرق أوليار خليل إلى دور الشباب والأسرة في مكافحة المخدرات، وبيّن: "الأسرة تمثل خط الدفاع والحصانة الاجتماعية الأولى للوقاية، وبدون الأسرة ستكون جهود المكافحة ناقصة".

وفي البند الثالث والأخير، أشار خليل إلى طرق التوعية والعلاج الصحي التي تتأقلم مع المجتمع، إلى جانب كيفية بناء جيل جديد صحي وحمايته من آفة المخدرات، وأكد على ضرورة توعية المجتمع من خلال عقد محاضرات وندوات توعوية عن تعاطي المخدرات، وإنشاء مراكز صحية خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز جهود لتوعية المجتمع من مخاطر المخدرات، والتعريف بتأثيراتها السلبية.

وفي ختام المحاضرة، فُتح باب النقاش أمام المشاركين والمشاركات لإبداء الرأي، حيث شددوا بدورهم على ضرورة التكاتف لوضع حلول سريعة لحل المشكلة وسد الطريق أمام انتشار المواد المخدرة بين المجتمع بشكل أكبر والإبلاغ عن المتعاطين لمساعدتهم.

(كروب/آ)

ANHA