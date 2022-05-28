هيئة الشباب والرياضة تعلن عن مسيرة راجلة لـ 3 أيام من قامشلو إلى ديرك تنديداً بالاحتلال والخيانة

تجمّع أعضاء الهيئة بحضور أعضاء لجان الشباب والرياضة في الرقة والطبقة ودير الزور، في الملعب البلدي، وسط مدينة الرقة للإدلاء ببيان شفهي إلى الرأي العام.

ألقي البيان من قبل الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بوزان باركالو.

جاء فيه: "كما نعلم أن دولة الاحتلال التركي والمتعاونين معها يشنون هجماتهم على أجزاء كردستان الأربعة، بمشاركة الخونة. وأن هجماتهم على مناطق الدفاع المشروع ليست الأولى، فهي تريد ـ ومنذ سنوات ـ القضاء على الكريلا والشعوب المطالبة بالحرية والعيش بكرامة".

تابع البيان "ومن أجل ذلك، يحاول الاحتلال التركي بمشاركة الخونة الكرد وعائلة البرزاني القضاء على مقاتلي الكريلا الذين يناضلون من أجل كرامة شعبنا وكافة الشعوب المضطهدة في كردستان والعالم.

أضاف البيان "إن مقاومة الكريلا في جبال كردستان ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب والمرأة والشبيبة في شمال وشرق سوريا في وجه تهديدات دولة الاحتلال التركي وجميع القوى التي تحاول إبادة شعب المنطقة، تتطلب من الشبيبة من الكرد والعرب والسريان حماية خط المقاومة".

وأشار البيان إلى أنه في إطار دعوات الشبيبة إلى النفير العام لمساندة الكريلا، والذي أطلق تحت شعار "هلموا إلى معركة الحرية ضد الاحتلال والخيانة"، "نعلن عن مسيرة راجلة من مدينة قامشلو وصولاً إلى مدينة ديرك، تستمر ثلاثة أيام؛ بدءاً من 30 أيار الجاري، وندعو حركات الشبيبة ورياضيي شمال وشرق سوريا والأحزاب السياسية إلى المشاركة في المسيرة، وأن يكونوا أصحاب إرادة وموقف ضد الاحتلال التركي وخيانة عائلة البرزاني وجميع القوى التي تريد القضاء على شبيبة شمال وشرق سوريا وشبيبة كردستان. ونقول لهم نحن نقاوم من أجل الحرية وجميع مكونات كردستان. وفي الختام نقول النصر سيكون حليف قوات الكريلا وشعب شمال وشرق سوريا، "يعيش القائد أوجلان"، "تعيش مقاومة شمال وشرق سوريا".

(ف)

ANHA