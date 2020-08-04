هيئة الصّحّة تتسلّم 5 أجهزة PCR و500 كيت مقدّمة من الهلال الأحمر الكردستانيّ – تم التحديث

ووصلت الأجهزة عبر معبر سيمالكا, وتم تسليمها من قبل وفد الهلال الأحمر الكردستاني القادم من أوربا.

واستلم الأجهزة كل من الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى, والإدارية في هيئة الصحة في مقاطعة الحسكة رامندا عيسى ومنظّمة الهلال الأحمر الكردي في المدينة.

وخلال استلام الأجهزة تحدّث جوان مصطفى, فقال: "منذ ثورة روج أفا والهلال الأحمر الكردستاني يقوم بتقديم المساعدات والإمكانات قدر المستطاع لأهالي روج أفا, واليوم وصل 5 أجهزة PCR و500 كيت الذي يصعب تأمينه في الوقت الراهن إلى شمال شرق سوريا".

وأكّد مصطفى, بأنّهم مع وصول هذه الأجهزة قد تمّ سدّ حاجتهم من أجهزة PCR في المنطقة, وأنّ هذه الأجهزة سيتمّ توزيعها حسب الحاجة على المناطق.

كما شكر مصطفى باسم الشعب في شمال وشرق سوريا منظّمة الهلال الأحمر الكردستاني وكل من ساهم في إيصال هذه الأجهزة الى شمال وشرق سوريا.

مناشداً في ختام حديثه الأهالي للتّقييد بالإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها الإدارة الذاتية لمواجهة جائحة كورونا.

(ج إ - ه إ/إ)

ANHA