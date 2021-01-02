هيئة الصّحّة في شمال وشرق سوريّا تكرّم الدّكتور برور سليمان

واستقبل الرّئيس المشترك لهيئة الصّحّة في شمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى، مساء اليوم، الدكتور برور سليمان أخصائي العناية المشددة والطوارئ في ديرك، وذلك في مبنى مديرية الصحة في ديرك.

وحضر اللقاء أيضاً، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة الدكتور مصطفى كلش ومدير الصحة في ديرك محمد عدنان. حيث تمّ تقديم درع تذكاريّ للدكتور برور سليمان تقديراً لجهوده في رعاية ومعالجة المصابين بفيروس كورونا.

الدكتور جوان مصطفى شكر باسم الإدارة الذاتية وهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا الدكتور برور سليمان أخصائي العناية المشددة والطوارئ على جهوده في خدمة أبناء بلده في ظل الظروف الصعبة التي مرّت بها مناطق شمال وشرق سوريا".

وتابع مصطفى: "في ظل الظروف الصعبة استطاع الدكتور برور سليمان المجيء إلى روج آفا للقيام بواجبه في تقديم الرعاية والعناية الصحية للمرضى المصابين بوباء فيروس كورونا.

وتمنّى مصطفى "من جميع الأطباء المقيمين في الخارج القيام بواجبهم في خدمة أبناء مجتمعهم والتوجّه إلى شمال وشرق سوريا لتقديم خدماتهم الطبية فيها".

وبدوره شكر الدكتور برور سليمان هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا على تأمين وتقديم التسهيلات عند مجيئه إلى روج آفا.

وكان الدكتور برور سليمان المقيم في الخارج، توجّه إلى روج آفا وشمال وشرق سوريا في 11 تشرين الثاني من العام المنصرم بعد ازدياد نسبة الوفيات وانتشار وباء فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وخاصّة في مسقط رأسه ديرك.

(ع ع /ك)

ANHA