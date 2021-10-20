وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه من المرجح أن يتم إدراج تركيا في "القائمة الرمادية" من قبل هيئة الرقابة المالية العالمية هذا الأسبوع؛ لفشلها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين غربيين لم تحدد هويتهما، إن مجموعة العمل المالي (FATF) ستتخذ القرار على الأرجح في الاجتماع المقرر عقده في باريس يوم الخميس.

وتؤدي هذه الخطوة إلى إلحاق الضرر بقدرة تركيا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى اقتصادها، والذي يأتي بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة التركية، التي سجلت مستويات منخفضة قياسية متتالية هذا الشهر، حيث فقدت العملة ما يقرب من 50 % من قيمتها، مما أدت إلى نزوح جماعي للأموال الأجنبية.

وقال المسؤولون إن مراجعة لمجموعة العمل المالي أوصت بالفعل بوضع تركيا تحت المراقبة الخاصة - وهي عملية تُعرف باسم "القائمة الرمادية". وقالت الصحيفة إن تركيا ستنضم إلى 22 دولة أخرى، من بينها جنوب السودان واليمن وألبانيا وسوريا والمغرب.

وقال أحد المسؤولين إن الجلسة العامة المكونة من 39 عضوًا "من المرجح جدًّا" أن تصادق على الإجراء. وقال مسؤول آخر إن الموافقة هي مجرد إجراء شكلي.

إن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) لها "تأثير سلبي كبير" على تدفقات رأس المال إلى بلد ما، وفقًا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي ونشرت في أيار.

(م ش)