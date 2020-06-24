هيئة المرأة تُثني على الجهود الحثيثة لقوى الأمن الدّاخليّ - المرأة

زار، اليوم وفد من هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا مركز قوى الأمن الداخلي- المرأة (أسايش) في مدينة قامشلو، ضمن الوفد رئيسة الهيئة جيان خضرة، ونائبتها روكن ملا إبراهيم والرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا هيفي مصطفى.

واستقبل الوفد الزائر من قبل القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي- المرأة (الأسايش) وتحدّثت خلال الزيارة روكن ملا إبراهيم، فتوجّهت بالشكر لأسايش- المرأة على الجهود التي تبذلها، وقالت: "بذلت أسايش المرأة جهوداً كبيرة في الآونة المنصرمة، وبشكل خاصّ خلال فترة الحظر التي أعلنت لدرء تفشّي جائحة كورونا، وحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق".

الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا هيفي مصطفى أكّدت على أنّ أسايش المرأة أثبتت نضالها في ساحات المقاومة. وبيّنت أنّ أسايش المرأة على استنفار دائم لصد جميع الهجمات ومواجهة الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأثنت الدعم المعنوي المقدّم لجميع النساء في جميع الساحات.

وبدورها شكرت باسم القيادة العامة لأسايش المرأة في شمال وشرق سوريا حليمة أبو بكر عاهدت بمواصلة وتيرة النضال، والمقاومة، والسير على درب الشهداء.

وخلال الزيارة قدّم الوفد الزائر درعاً تذكارياً لقوى الأمن الداخلي- المرأة، تكريماً للجهود التي يبذلونها، ودورهنّ الفعّال في الحفاظ على الأمان والاستقرار، وحماية أمن المنطقة من المحاولات "الإرهابية".

(ي م-ه ح/أ ب)

ANHA