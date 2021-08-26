هيئة المرأة تفتتح داراً للأطفال في الحسكة بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية

ويجري العمل على افتتاح الدار منذ ثلاثة أشهر من قبل هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، وبدعم ومساعدة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لاحتواء الأطفال الذين فقدوا أهاليهم في ظروف الحرب، إضافة إلى الأطفال المشردين.

وحضر مراسم الافتتاحية مستشارة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا جيهان خليل، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية، رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب صاروخان، الناطقة باسم لجنة المرأة في مقاطعة الحسكة فاطمة إبراهيم، المستشارة الإدارية لمجلس مقاطعة الحسكة زينب شيتكا، الرئاسة المشتركة للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة ماجدة أمين، الرئاسة المشتركة لمكتب حقوق الطفل بمدينة الحسكة خالد جبر بالإضافة إلى العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الحسكة.

وبدأت الافتتاحية بالوقوف دقيقة صمت، ثم باركت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية خلال كلمة ألقتها، افتتاح دار رعاية الأطفال، وأكدت أن افتتاح هذا المشروع يعتبر خطوة أولى من أجل النهوض بمستقبل البلاد عبر رعاية الأطفال والاهتمام بتنشئتهم تنشئة جيدة ليكونوا فاعلين في بناء مستقبل البلد.

وعلى هامش مراسم الافتتاح التقت وكالتنا مع رئيس هيئة المرأة في اقليم الجزيرة زينب صاروخان، التي قالت: "هذا النشاط ليس بجديد انما استمرار لمشروع حماية الطفل في رميلان والذي تم نقله إلى مدينة الحسكة، والهدف من افتتاح مركز آخر لحماية الطفل جاء لأن الدار المتواجد في رميلان لم يعد كافي لاستقبال مزيد من الأطفال لأن الأزمة السورية باتت أكثر تعقيداً، والتي يتمت وشردت الكثير من الأطفال الذين باتوا بحاجة للرعاية".

ونوهت زينب أنه تم دعم المشروع من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبمنحة مالية والتي كانت السبب للإسراع في انجاز هذا المشروع.

وأشارت زينب أن من شروط انضمام الأطفال للدار هي للأيتام بالدرجة الأولى، إضافة إلى بعض الأطفال الذين وقعوا ضحايا المشاكل العائلية، وتابعت قائلة "بقدر الإمكان سنحاول حل مشاكل هذه العوائل ليعيش الأطفال حياة سليمة ضمن عوائلهم".

وناشدت زينب صاروخان في نهاية حديثها المنظمات الدولية والإنسانية لتقديم الدعم أكثر لهؤلاء الأطفال "لأن ايوائهم ليس بإطعامهم ورعايتهم فقط بل تأمين مستقبل جيد لهم".

وخلال المراسم تم تقديم درع تكريمي للهلال الأحمر الكردي، وإدارة دار الأيتام في رميلان القائمين على المشروع، إضافة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وفي ختام مراسم الافتتاحية تم قص شريط الافتتاحية من قبل المربيات في دار حماية الطفل برميلان، وبعدها دخل الحضور وتجولوا في أرجاء الدار.

والجدير بالذكر أن عدد الأطفال المسجلين حالياً في الدار هو 45 طفل/ ـة بمختلف الفئات العمرية، وسيقدم للأطفال دروس تعليمية وترفيهية ودعم نفسي من قبل مشرفين على الدار ومربيات وكذلك كادر صحي يشرف على الدار.

ويحتوي الدار على غرف نوم للأطفال مجهزة بكافة احتياجاتهم وأيضا يحتوي على غرف خاصة بنشاطات ترفيهية وتعليمة ومستوصف صحي مجهز.

(ل)

ANHA